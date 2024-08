Path of Exile forbereder seg på å lansere PS5-versjonen "i løpet av de kommende ukene"

HQ

Path of Exile, det populære action-MMORPG-spillet fra Grinding Bear Games, forbereder seg på utgivelsen av oppfølgeren, Path of Exile II. Men i mellomtiden ønsker utviklerne å tilby nåværende generasjons konsollspillere en opprinnelig versjon av originalen som en oppvarming.

Den opprinnelige PlayStation 5-versjonen av Path of Exile har lidd flere interne forsinkelser, men ventetiden nærmer seg slutten. Ifølge en ny kunngjøring på studioets offisielle nettside vil PS5-klientversjonen av Path of Exile bli utgitt i løpet av noen uker. Det ser ut til at integrasjonen av trofeer og hvordan flerspillersystemene fungerer har vært det største problemet, men de venter nå på at disse endringene skal passere PlayStations sertifiseringsprosess før de slipper spillet.

I tillegg har studioet bekreftet at de vil delta på Gamescom 2024 for å la deltakerne prøve Path of Exile II, som fortsatt er planlagt for et utgivelsesvindu senere i år, og kan antageligvis bli avslørt på Opening Night Live.