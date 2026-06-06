Patience is a Virtue er et puslespill som utforsker kompleksiteten i kommunikasjon

En av de mange verdenspremiereannonseringene på Wholesome Games Showcase kom fra utvikleren teaisfortoby, som dukket opp for å dele en titt på deres neste prosjekt, et mystisk puslespill som er kjent som Patience is a Virtue.

HQ

Tittelen følger den nyutdannede Louis all når han flytter tilbake til barndomshjemmet sitt og oppdager at noe faktisk er galt. Louis innser at han er kronisk syk, og mens han sliter med å skaffe seg helsehjelp, begynner han å ikke kjenne igjen gatene der han vokste opp. Ting ser bare ut til å bli verre for Louis når han blir angrepet av et merkelig vesen, og i et forsøk på å finne svar forsøker han å snakke med lokalbefolkningen gjennom sin trofaste kassettspiller.

Spillet er annonsert med planer om å lanseres på PC, og vi vet ennå ikke når Patience is a Virtue vil bli utgitt, men du kan se noen bilder av spillet nedenfor.