Patrick Kane satte ny rekord i NHL

Patrick Kane (37) fra Detroit Red Wings har satt ny rekord i NHL. Han har nå gjort flere poeng i NHL enn noen annen amerikanskfødt spiller, melder finske YLE.

Detroit Red Wings møtte Washington Capitals, og da Kane slo en pasning i andre omgang, var det hans 1375. poeng i NHL (500 mål, 875 pasninger i løpet av 1342 kamper i den ordinære sesongen). Kane spiller for øyeblikket sin 19. sesong i NHL.

Mike Modano er ikke lenger rekordholder. Modano spilte 20 sesonger i NHL og gjorde 1374 poeng (561 mål, 813 pasninger).

Det skal likevel sies at Patrick Kane ikke er en del av det amerikanske laget i Italias vinter-OL i Milano-Cortina i februar.