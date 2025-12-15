Patrick Mahomes ødelegger korsbåndet da Kansas City Chiefs ikke når NFL-sluttspillet

HQ

Kansas City Chiefs led nok et nederlag i NFL, da de tapte 13-16 for Los Angeles Chargers, og det er nå sikkert at de ikke når sluttspillet: For første gang siden 2014 vil Chiefs, laget som hadde nådd Super Bowl i fem av de seks siste gangene, ikke spille etter sesongen. Det var nesten umulig, ettersom Chiefs var tvunget til å vinne alle sine gjenværende kamper (det er fortsatt tre kamper igjen av den ordinære sesongen).

Den verste nyheten kom imidlertid da quarterbacken Patrick Mahomes rev av det fremre korsbåndet i venstre kne, en alvorlig skade som kan markere begynnelsen på nedturen for Chiefs-dynastiet.

"En MR-undersøkelse bekreftet at vår quarterback Patrick Mahomes pådro seg en avrivning av korsbåndet i venstre kne under dagens kamp. Patrick og klubben undersøker kirurgiske alternativer" skrev laget i en uttalelse.

"Jeg skal ikke lyve, det gjør vondt. Men alt vi kan gjøre nå er å stole på Gud og angripe hver eneste dag om og om igjen. Jeg kommer tilbake sterkere enn noensinne", sier den 30 år gamle quarterbacken.

Det vil ta måneder for Mahomes å komme seg etter et slikt tilbakeslag, den første alvorlige skaden i karrieren til det mange eksperter spår vil bli tidenes beste NFL-spiller ved siden av Tom Brady ... som tilfeldigvis også røk korsbåndet i sin niende NFL-sesong.

I mellomtiden er lagets andre bærebjelke, Travis Kelce, 36 år gammel og hadde tidligere sagt at han ville ta en avgjørelse om pensjonisttilværelsen etter sesongen, som for Chiefs' del avsluttes 4. januar.