Patrick Star er stjernen i dagens GR Live

Han har gått fra å være SvampeBobs beste venn til å ha sitt eget show, og nå har han et spill i tillegg. Det stemmer, vi snakker om alles favoritt sjøstjerne, Patrick Star. Han har kanskje ikke hjerne, muskler eller andre ferdigheter å snakke om, men han er den helten Bikinibunnen trenger akkurat nå.

HQ

I dagens GR Live går vi gjennom den første timen av SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game, og gir deg en smakebit av det fysikkbaserte gameplayet som finnes. Siden dette er et sandkassespill, trenger du ikke å bekymre deg for spoilere om historien, så kom innom GR Live-hjemmesiden eller YouTube- og Twitch-kanalene våre fra kl. 17 som vanlig.

Hvis du ønsker å utforske en videospillversjon av Bikini Bottom med alle favorittkarakterene dine, bør du sjekke ut anmeldelsen vår her for å se om spillet er noe for deg.