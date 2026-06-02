Patruljerende robothunder utstyrt med maskingevær kan snart bli utplassert i Taiwan

Taiwans Chung-Shan National Institute of Science and Technology, en avdeling i det taiwanske militæret som er ansvarlig for våpenutvikling, har i dag avduket tre patruljerende robothunder for å styrke avskrekkingen mot potensielle trusler mot landets nasjonale og territorielle suverenitet, som Kina for tiden utfordrer.

Robotene er bygget av Ghost Robotics, en av USAs største leverandører av firbente roboter til det amerikanske forsvaret, og har forskjellig utstyr avhengig av om deres primære funksjon er rekognosering, overvåking eller ildkraft, der sistnevnte er utstyrt med en kanon på ryggen.

Jen Kuo-kuang, visedirektør for instituttets forskningsavdeling for missil- og rakettsystemer, sa ifølge Reuters at militæret hadde uttrykt et behov for slikt utstyr, selv om de ennå ikke hadde lagt inn en formell bestilling.

"Faktisk mener marinen at det er et presserende behov på strender og langs kysten, inkludert Nansha- og Dongsha-områdene for kystvaktpatruljer og inspeksjoner," sa han, med henvisning til Spratly- og Pratas-øyene i Sørkinahavet, som for tiden kontrolleres av Taiwan, men med et konstant kinesisk flåtenærvær i nærheten.

USA er Taiwans viktigste militære og økonomiske allierte.

