Patti LuPone snakker om å bli med i Ari Asters Beau is Afraid

Patti LuPone, som spiller Beaus (Joaquin Phoenix) mor Mona i Ari Asters (Hereditary, Midsommar) kommende film, har snakket om hvordan hun tilnærmet seg rollen. Beau is Afraidhar snakket om hvilken innvirkning filmen har hatt på karrieren hennes, og hvordan hun nærmet seg rollen.

I løpet av prosjektet har LuPone, som spurte sønnen sin "Hvem er Ari Aster?" da hun ble kontaktet for rollen, snakket om hvordan hun knyttet bånd til sine nye kolleger, til tross for en viss forvirring i begynnelsen.

I en samtale med The Hollywood Reporter fortalte LuPone: "Jeg sa 'Ari, hvorfor meg?' Han sa at han var venn med Clara Mamet, David Mamets datter, og kom og så Davids skuespill, The Anarchist, på Broadway, som jeg gjorde med Debra Winger i to uker.

"Det ble slaktet av kritikerne, og vi hadde en veldig dum produsent som stengte det, ikke hovedprodusenten, men den med pengene. Og [Aster] sa at han snakket i en uke om hvordan jeg håndterte språket. Du vet, jeg skar tennene mine på Mamet.

"Jeg begynte å jobbe med David i 1976. Jeg skrev til David etterpå og sa: 'Takk, David. Du skaffet meg denne rollen. Jeg anså meg selv som utrolig heldig fordi dette er den beste rollen jeg noensinne har hatt på kamera. Språket, å jobbe med Joaquin, og å bli regissert av Ari. Det er en ekstraordinær rolle."

I de tidlige dagene av hennes rollebesetning i filmen diskuterte LuPone karakteren til Mona og hennes forhold til Beau med Aster.

LuPone husket: "Jeg var på et hotell i Montreal, og vi spiste lunsj, og han snakket om filmen, og han snakket om Mona og Monas forhold til Beau. På slutten av det sa jeg til ham: 'Gjør hjernen din vondt?' Han sa: 'Hele tiden.'"

Skuespilleren tok også tiltak i egne hender da hun dannet et forhold til Joaquin Phoenix på prosjektet.

LuPone forklarte: "Vel, vi var på dette hotellet i Montreal. Det var tre rom som hadde terrasser som vendte mot denne innsjøen. Jeg var i det ene, Joaquin var i det lengst borte og Ari var i midten. Jeg hadde tatt med en presskanne, og om morgenen lagde jeg kaffe, og jeg gikk ut i den lille nattkjolen min og sa, hvem vil ha kaffe?"

LuPone, en tre ganger Tony Award vinner, ser ut til å være fiksert på skjermroller siden han jobbet på Beau is Afraid.

På spørsmål om å returnere til Broadway, sa hun: "Jegtror ikke det. Jeg har blitt tilbudt noe, og det er noe jeg er interessert i å gjøre, men jeg sa til produsenten: 'Ikke gjør dette på Broadway. Jeg vil jobbe på East Fourth Street". Jeg vil ikke jobbe på Broadway lenger.

"Broadway er nå i ferd med å bli en kombinasjon av Disney, Las Vegas og sirkus. Teatrene legges ned. Utdannelsen av et publikum er i alvorlig fare. Så hva er poenget?

"I tillegg er Times Square et mareritt. Det er som om den laveste fellesnevneren for menneskeheten henger på Times Square. De går ikke på teater. De gjør det vanskelig for folk som prøver å komme seg til teateret. Og når du går på teater, er det altfor dyrt og det er kompromittert.

"Så jeg kommer aldri til å gå på åtte forestillinger i uka igjen, noensinne. Det er bare over. Jeg mener, jeg har hatt det [Actors Equity] -kortet i 50 år, fra 1973 til 2023. Og det er nok. Jeg vil ikke være på scenen. Jeg vil avslutte karrieren min på film."