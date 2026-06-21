Patton Oswalt vil gjerne lage en oppfølger til « Ratatouille », forutsatt at det ikke «bare er for å tjene penger»

Siden Pixar i det siste har vært svært åpen for å lage oppfølgere til noen av sine mest elskede og populære prosjekter – med «Toy Story 5» som har premiere denne uken, «The Incredibles 3» og «Coco 2» er under utvikling, og «Inside Out 2» nylig har dominert kinoinntektene, må man spørre seg om vi noen gang får vende tilbake til gatene i Paris for en oppfølger til «Ratatouille».

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I et intervju med The Daily Beast om nettopp denne situasjonen nevnte Patton Oswalt, som er kjent som stemmen til rotten Remy i animasjonsfilmen, at han gjerne ville lage en Ratatouille 2, men bare hvis det ikke var et forsøk på å tjene penger.

«Selvfølgelig ville jeg elsket det hvis det kom en oppfølger til ‘Ratatouille’… hvis [regissør Brad Bird] får en idé, er det den jeg vil være med på. Jeg vil ikke være den som sier: ‘Hei, hva om Remy gjorde dette?’ Jeg vil at det skal være en av de ideene som dukker opp og som man ikke kan unngå. Jeg vil ikke at det skal komme fra at vi sier: ‘Greit, la oss ta frem notatblokkene og planlegge en oppfølger.’

»Det finnes mange filmer der det er slik de blir laget, og det føles alltid unaturlig. Jeg vil at oppfølgeren ikke skal være den samme typen film, men at den skal ha den samme energien som «Terminator 2» eller «Aliens» hadde, nemlig at det er en utvidelse av historien som vi faktisk trenger å fortelle... Dette er ikke bare et forsøk på å tjene penger. Og ja, forresten, vi elsker penger, og vi skal tjene dem, men vi skal tjene pengene ved å fortelle en fantastisk historie med helt nye dimensjoner som vi ikke engang visste om på forhånd.»

«Ratatouille» hadde premiere i 2007 og er en av en håndfull filmer fra animasjonsstudioet som ikke har fått noen oppfølger. Faktisk er den, bortsett fra A Bug’s Life, Pixars eldste film uten oppfølger, selv om Wall-E og Up faller inn i en lignende kategori, med premierer henholdsvis ett og to år senere.

Ville du sett en oppfølger til Ratatouille?