Patty Jenkins om å vende tilbake til Wonder Woman: "Man skal aldri si aldri"

Etter at DC Extended Universe kollapset i seg selv og førte til rebooten som nå ledes av James Gunn og Peter Safran, ble mye av det etablerte arbeidet feid under teppet, inkludert Patty Jenkins' tid som regissør av de to Gal Gadot-ledede Wonder Woman -filmene. Den første var en ganske stor suksess (og det med rette), men den andre var nesten en fullstendig katastrofe, og på grunn av dette har det egentlig ikke vært noen rop om å sette Jenkins tilbake i regissørsetet eller å se Gadot tilbake som Diana Prince.

Men kan det skje? Ville Jenkins returnere hvis han fikk muligheten? I en samtale med Marvel Cinematic Universe News (ironisk, ja) på en rød løper nylig, ble Jenkins spurt om hun ville komme tilbake til Wonder Woman, noe regissøren forklarte.

"Man sier aldri aldri, for jeg elsker Wonder Woman. Men for øyeblikket er jeg så begeistret for det jeg gjør, og det er alltid godt å gjøre noe nytt. Jeg elsket å lage superheltfilmer ... man vet aldri, men jeg har det gøy."

Vi forventer at Wonder Woman snart vil debutere på DC Universe, kanskje til og med som en del av den kommende planlagte TV-serien Paradise Lost, men hvem som skal spille krigerprinsessen Amazonian er fortsatt uklart, selv om det finnes noen interessenter (som ikke trenger å være ekstremt høye, ifølge Gunn).