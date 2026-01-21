Pau Gasol forventes å ha en nøkkelrolle i det fremtidige NBA Europe

HQ

Pau Gasol, den tidligere basketballspilleren fra FC Barcelona, som tilbrakte 18 år i NBA, inkludert å vinne NBA-mesterskapet i 2009 og 2010 med Los Angeles Lakers, er den mest internasjonale spanske basketballspilleren (vinner av ett verdensmesterskap og tre EuroBaskets), og sies å være en nøkkelspiller i NBA Europe-prosjektet.

Mandag ble det avholdt et møte i London, etter den ordinære sesongkampen mellom Memphis Grizzlies og Orlando Magic, mellom rundt 250 personer, inkludert NBA-ledere og investorer, og Gasol, seks ganger All-Star og innlemmet i basketbsll Hall of Fame, var blant dem. Og det er fordi Gasol, ifølge The Athletic, er aktuell for en "topprolle" i den nye ligaen, kanskje til og med som kommisjonær.

I møtet ble Gasol tatt opp mens han sa at NBA Europe "er en veldig unik mulighet", og at det handler om "grasrota, det handler om de hjemlige ligaene og det handler om virkningen på barna".

"Det er så mye som står på spill, og det er derfor jeg synes dette er så viktig og så virkningsfullt, og det er derfor jeg er så glad for å være en del av det også".

En annen av de potensielle investorene i NBA Europe er Qatar Sports Investments, eierne av Paris Saint Germain.