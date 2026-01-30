Paul Dano åpner endelig opp om den kontroversielle Tarantino-saken

HQ

I fjor snakket Quentin Tarantino om sine favorittfilmer, da samtalen plutselig dreide seg om There Will Be Blood, og mer spesifikt Paul Danos ellers mye roste prestasjon, til tross for at han bare var 23 år gammel da han tok på seg rollen. Tarantino selv var ikke bare uimponert, men kom med noen ganske krasse bemerkninger om Dano, noe som er relativt sjeldent blant filmfolk i Hollywood.

Tarantino møtte motbør nesten umiddelbart etter sine kontroversielle kommentarer, og nå, flere måneder senere, snakker Dano endelig ut om hele affæren. I et intervju med Variety sier Dano at han følte at mange kom til hans forsvar, og at han derfor ikke trengte å gjøre det selv:

"Det var veldig hyggelig. Jeg var også utrolig takknemlig for at verden tok meg i forsvar, slik at jeg slapp å gjøre det."

Utover det sa han ikke så mye mer, og Tarantino selv har ikke kommentert saken, selv om han er notorisk kjent for å sette hælene i i situasjoner som dette.