Paul Magnier vinner første etappe av Giro d'Italia med massevelt i den avsluttende spurten

2026-utgaven av Giro d'Italia startet fredag, og går fra 8. mai til 31. mai, med 21 etapper som starter med tre i Bulgaria, før de avsluttes i Roma. Etter en kaotisk første etappe er den første lederen av rittet den 22 år gamle franskmannen Paul Magnier fra Soudal-Quick Step, som tok sin første etappeseier i en Grand Tour, og i morgen vil han for første gang bære den rosa ledertrøyen.

Magnier vant og var kanskje litt heldig i en kaotisk sluttspurt, med en massevelt på den siste kilometeren, og passerte Tobias Lund Andresen fra Decathlon på de siste meterne, mens Ethan Vernon fra NSN Cycling ble nummer tre.

Kun en liten gruppe på rundt ti ryttere kom seg i mål i brudd etter velten, noe som blokkerte veien og gjorde at flere titalls ryttere ikke klarte å fullføre spurten, inkludert storfavoritten, danske Jonas Vingegaard, og uten Tadej Pogacar i denne Grand Tour.

To etapper til i Bulgaria, med lørdagens første kuperte etappe fra Burgas til Veliko Tarnovo, og deretter et besøk i Sofia på søndag. Mandag hviler syklistene før rittet fortsetter i Catanzaro tirsdag 12. mai.