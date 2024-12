Paul Mescal gjør Gladiator 2 til en musikal

HQ

Gladiator 2 Glicked og Wicked ble lansert samtidig i USA, noe som førte til et lignende, om enn mye mindre, scenario som det vi så i juli 2023 da Barbie og Oppenheimer ble lansert på samme dag. Glicked er ikke i nærheten av det fenomenet som Barbenheimer var, men den har ført til en interessant sketsj med Paul Mescal som Lucius.

I videoen nedenfor kaster Mescal av seg de dramatiske overtonene han holder for Gladiator 2, og går helt campy for den musikalske sketsjen, som ble sendt i forrige uke under SNL. Sketsjen er godt filmet, og får ikke ideen om en Gladiator-musikal til å se så ille ut.

Sjekk ut sketsjen nedenfor og la oss få vite om du vil se en Gladiator-musikal :