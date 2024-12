Paul Mescal selger brukte klær til veldedighet

HQ

Paul Mescal har ofte vært kjent for sin mote. Fra cardigans til korte joggeshorts, han har ofte blitt fanget i unike og stilige antrekk, og hvis du vil ha en del av garderoben hans, har du sjansen nå.

Ifølge The Guardian selger Mescal en samling klær på Vinted for å samle inn penger til veldedighet. Blant plaggene er en håndmalt silkestrikket genser av den skotske strikkedesigneren BW Marks, en bomullscardigan fra AW24-kolleksjonen til den britiske designeren AV Vattev, og noen jeans fra E.L.V. Denim.

Men ikke forvent en billigere pris fordi disse plaggene er brukt. På grunn av kjendistilknytningen går kostnadene opp. En genser i kolleksjonen som selges for 210 pund, går for eksempel for 400 pund.

Veldedighetsorganisasjonen Mescal håper å finansiere er Pieta, en irsk veldedighetsorganisasjon for selvmordsforebygging. Hvis han selger alt i kolleksjonen sin, kan han samle inn mer enn 3500 pund.

Dette er en annonse: