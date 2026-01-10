Paul Mescal tar kanskje en skuespillerpause i et par år

HQ

Det har vært noen travle år for skuespilleren Paul Mescal, som har funnet seg selv på toppen av Hollywoods samtalelister etter å ha ledet Gladiator 2 og også ledet prisvinnende Aftersun og All of Us Strangers. Hans neste film er et annet prisvinnende håp, ettersom Hamnet genererer mye anerkjennelse, og det vil utvilsomt være en lignende situasjon for The History of Sound når den også lander på kinoene.

Mens Mescal for tiden er opptatt med innspillingen av Merrily We Roll Along, har skuespilleren ikke så mye annet på agendaen utover dette, og grunnen til det er at han skal spille hovedrollen i de fire Sam Mendes-regisserte The Beatles -biopikkene, der Mescal skal spille Paul McCartney. Disse filmene skal (av en eller annen grunn) alle ha premiere i april 2028, og dette kan faktisk indikere neste gang vi får se den irske skuespilleren på det store lerretet, ettersom han har nevnt at han gjerne vil ta en pause fra rampelyset.

I en samtale med The Guardian forklarte Mescal: "Når jeg er ferdig med å promotere [Hamnet], håper jeg ingen får se meg før i 2028, når jeg skal spille i Beatles. Folk får en pause fra meg, og jeg får en pause fra dem."

Vil du gjerne se Mescal i mellomtiden, eller tror du en pause vil gagne ham på lang sikt?