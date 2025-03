Paul Pogbas 18 måneder lange dopingutestengelse er over: Hvor skal han spille nå?

HQ

Paul Pogba, den franske spilleren som fyller 32 år på lørdag, ble utestengt av den italienske antidopingnemnda på grunn av en positiv test på testosteron i 18 måneder - i utgangspunktet fire år, selv om det senere ble redusert til 18 måneder av Idrettens voldgiftsrett. Utestengelsen ble avsluttet på tirsdag: halvannet år hvor den tidligere franske landslagsspilleren og Juventus- og Manchester United-veteranen ikke fikk spille profesjonelt, og Juventus hevet kontrakten hans.

Utestengelsen er over nå, men så sent i sesongen er det lite sannsynlig at han kommer til å melde seg inn i en klubb nå, og han vil trolig vente til neste sesong. Han foretrekker å bli værende i Frankrike, men Ligue 1 tillater ikke å registrere nye spillere på dette stadiet av sesongen. Han har vært ombeilet av Olympique de Marseille, og også fra andre ligaer, som brasiliansk Serie A, Saudi Pro League og MSL-laget Inter Miami (det med Messi). Pogba eier allerede et hus i Miami.

Men ifølge kilder fra ESPN foretrekker Pogba å vente og bli med i et stort europeisk lag neste år, som spiller i Champions League eller Europa League, med håp om å være i form og bli innkalt til den franske troppen til VM i 2026.