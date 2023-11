Paul Rudd belønnet seg med kullsyreholdig vann da han trente til Ant-Man 3

HQ

Diettene og treningsregimene som skuespillere ofte må følge for å komme i superheltform er vanligvis svært strenge og krevende, og som et bevis på nettopp dette har Paul Rudd gitt podcasten Off Menu et innblikk i regimet han måtte følge for Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Rudd uttalte: "Da jeg måtte trene til Ant-Man-filmen, og jeg gikk på en svært restriktiv diett, var belønningen min kullsyreholdig vann. Så forferdelig var den dietten. Jeg tenkte: 'Ok, nå skal jeg ha litt kullsyreholdig vann. Det har jeg fortjent'."

Det er ingen tvil om at det forventes at Rudd holder en lignende diett neste gang han er med i en Marvel Cinematic Universe-film.