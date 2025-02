Paul Rudd, Jenna Ortega og Will Poulter møter hevngjerrige enhjørninger i A24s kommende mørke komedie

HQ

Med alle nyinnspillingene, rebootene og de langvarige franchisene som definerer Hollywood i dag, kan det ofte føles som om produksjonsselskapet A24 er det eneste som rutinemessig lager originale og uventede filmer. En av A24s neste filmer, som passer inn i denne debatten, vil samle Paul Rudd, Jenna Ortega, Will Poulter, Tea Leoni og Richard E. Grant i en film om hevngjerrige enhjørninger.

Death of a Unicorn Filmen handler om hvordan et selskap oppdager at enhjørninger finnes og bestemmer seg for å jakte på disse majestetiske skapningene, drepe eller fange dem, for så å eksperimentere og utnytte deres fantastiske helbredende evner som en måte å tjene masse penger på i farmasøytisk industri. Men enhjørningene viser seg å være vanskeligere å drepe eller fange enn forventet, og snart bestemmer de seg for at de vil ha sin del av kaka, noe som til slutt gjør jegerne til de jagede.

Filmen er regissert og skrevet av Alex Scharfman, og Death of a Unicorn kommer på kinoer rundt om i verden allerede 28. mars, og du kan se den siste traileren for den særegne, men spennende filmen nedenfor.