Paul Seixas bekrefter sin deltakelse i Tour de France: Pogacars største rival i 2026?

Tour de France 2026 blir spesielt spennende for franske fans i år, for Paul Seixas har nettopp bekreftet at han vil delta i sommerens utgave av rittet, hans debut som 19-åring. Decathlon-CMA CGM-rytteren har blitt en stigende stjerne i landeveissykling, og mange sammenligner ham med Tadej Pogacar, og antyder til og med at han er bedre enn Pogacar var på hans alder.

Seixas, som ble født i Lyon 24. september 2006, har hatt mange suksesser i år: hans første World Tour-etapperitt, Tour de Baskerland, og hans første endagsritt på World Touren: La Flèche Wallonne, hans største seier så langt i karrieren, og Ardèche Classic.

Med seieren i Baskerland ble han den første franske mannlige syklisten til å vinne et World Tour-etapperitt siden Christophe Moreau i 2007, og han ligger an til å bli den første franske syklisten til å vinne Tour de France siden Bernard Hinault i 1985.

Tadej Pogacar, som i år har vunnet sin ellevte, tolvte og trettende monumentseier (Milano-Sanremo, Flandern rundt og Liège-Bastogne-Liège), er kanskje fortsatt favoritt, men Seixas er åtte år yngre...