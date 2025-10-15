Paul Seixas, ny sykkelsensasjon i Frankrike, avviser sammenligninger om å være bedre enn Pogacar på hans alder

HQ

Paul Seixas, født i Lyon for 19 år siden, er et av de store løftene for fransk sykkelsport generelt og for UCI WorldTeam Decathlon-AG2R La Mondiale, som forrige helg ble den yngste rytteren på over 100 år i Giro di Lombardia som endte blant de 10 beste (syvendeplass i et av de tøffeste endagsrittene i landeveissykling, kjent som klatremonumentet.

Det var også det første monumentet noensinne for Seixas, som det siste året har vunnet tempoen i UCI World Junior Championships i 2024, blitt nummer to i Paris-Camembert, vunnet den røde trøyen og poengkonkurransen i Tour of the Alps og nummer én i sammendraget i Tour de l'Avenir. Og kanskje enda mer imponerende, han ble nummer tre bak Tadej Pogačar og Remco Evenepoel i europamesterskapet.

Han er allerede en sensasjon i Frankrike, og RMC Sport spurte tenåringen om han kommer til å delta i Tour de France neste år. Han sa at han fortsatt ikke vet, vel vitende om at touren fører med seg mye mediepress, men han har bekreftet at han ønsker å kjøre en av de tre store tourene neste sesong (Tour de France, Giro d'Italia eller Vuelta a España).

Og på spørsmål om sammenligningene om at Seixas allerede er bedre enn Pogacar, som er ansett som en av de beste gjennom tidene, på hans alder, påpeker Seixas at "på hans tid, da han var 19, var vi ikke like utviklet når det gjaldt utvikling og struktur. Og til syvende og sist trente han kanskje halvparten så mye som meg og kjørte ikke de samme løpene".

"Det viktigste er ikke poengene, men å eksplodere en dag, slik han gjorde. Og også å nå toppnivået, ikke å være den sterkeste som 19-åring", la han til, veldig ydmyk, spesielt i hans alder. Vi kommer til å holde et godt øye med ham i årene som kommer...