      Paul Seixas vinner sitt hittil største ritt i La Flèche Wallonne, som den yngste noensinne med sine 19 år

      Den franske syklisten blir hyllet som "den neste Pogacar".

      Paul Seixas fortsetter å imponere: Den 19 år gamle franske syklisten har raskt klatret til topps i herresyklingens elite, og har vunnet to prestisjetunge ritt i april 2026: Tour de Basque Country (første World Tour-etapperitt) og, onsdag, sin hittil største seier: La Flèche Wallonne (første endagsritt i World Tour-regi).

      Seixas, som kjører for Decathlon CMA CGM, endte tre sekunder foran Mauro Schmid og Ben Tulett i det belgiske rittet i Vallonia, i Ardennene, og etterfulgte Tadej Pogacar, som vant i 2025 (og ikke deltok i år, og heller ikke Remco Evenepoel); som den første franskmannen til å vinne det etter Julian Alaphilippe i 2021, og som den yngste vinneren noensinne i 90 år av historien.

      Bedre enn Pogacar på hans alder?

      I fjor ble de første sammenligningene mellom Seixas og Tadej Pogacar, som fortsatt dominerer herresyklingen og slår alle tiders rekorder, gjort: Lyonnaiseren, rett etter å ha blitt nummer syv i Il Lombardia, hans første monument noensinne, avviste å bli sammenlignet med ham, og bemerket at Pogacar som 19-åring (det er åtte år siden) hadde færre muligheter enn ham på hans alder, så det er ikke rettferdig når noen påpeker at han allerede er mer vellykket enn Pogacar.

      Kakoula10

      Dette innlegget er kategorisert under:

      Sportsykling


