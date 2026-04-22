Paul Seixas vinner sitt hittil største ritt i La Flèche Wallonne, som den yngste noensinne med sine 19 år

Paul Seixas fortsetter å imponere: Den 19 år gamle franske syklisten har raskt klatret til topps i herresyklingens elite, og har vunnet to prestisjetunge ritt i april 2026: Tour de Basque Country (første World Tour-etapperitt) og, onsdag, sin hittil største seier: La Flèche Wallonne (første endagsritt i World Tour-regi).

Seixas, som kjører for Decathlon CMA CGM, endte tre sekunder foran Mauro Schmid og Ben Tulett i det belgiske rittet i Vallonia, i Ardennene, og etterfulgte Tadej Pogacar, som vant i 2025 (og ikke deltok i år, og heller ikke Remco Evenepoel); som den første franskmannen til å vinne det etter Julian Alaphilippe i 2021, og som den yngste vinneren noensinne i 90 år av historien.

Bedre enn Pogacar på hans alder?

I fjor ble de første sammenligningene mellom Seixas og Tadej Pogacar, som fortsatt dominerer herresyklingen og slår alle tiders rekorder, gjort: Lyonnaiseren, rett etter å ha blitt nummer syv i Il Lombardia, hans første monument noensinne, avviste å bli sammenlignet med ham, og bemerket at Pogacar som 19-åring (det er åtte år siden) hadde færre muligheter enn ham på hans alder, så det er ikke rettferdig når noen påpeker at han allerede er mer vellykket enn Pogacar.