Paul Walker vender tilbake via CGI - Fast & Furious' siste kapittel kommer på kino i 2027

Det var under FuelFest i Pomona at Vin Diesel avslørte at Fast & Furious 11 - det siste kapittelet i den ikoniske filmserien - nå er planlagt for kinopremiere i april 2027. En produksjon som unektelig har tatt sin tid å få i gang, delvis på grunn av Diesels egne betingelser som måtte oppfylles før innspillingen kunne begynne. Disse var :

Filmen må vende tilbake til Los Angeles, der det hele startet for nesten 25 år siden.



Fokuset skulle nok en gang være på gateløp og bilkultur, i sterk kontrast til de sjelløse, globetrotteraktige actionspektaklene i de siste delene.



Mest uventet: Brian O'Conner (spilt av Paul Walker) vil gjøre comeback - på en eller annen måte - til tross for Walkers tragiske død i 2013. Det mest sannsynlige scenarioet? En CGI-rekonstruksjon med hjelp av broren.



Publikum på stedet brøt ut i jubel, men på nettet har reaksjonene vært langt mer blandede og nyanserte. Å gjenskape en avdød skuespillers karakter er forståelig nok et følsomt tema. Én ting er likevel klart: Fast & Furious 11 satser alt på nostalgi, emosjonelle avskjeder og en tilbakevending til den dystre, ektefølte energien fra filmens opprinnelse - komplett med heftige motorer og streetwise-attitude.

Vi kan bare håpe at de faktisk får det til.

Har du lyst på en siste tur med gjengen?