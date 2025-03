Paul W.S. Anderson lover at The House of the Dead blir "veldig, veldig skummel"

Paul W.S. Anderson er kjent for sine filmatiseringer basert på dataspill, blant annet Mortal Kombat og Resident Evil -serien. Kreasjoner av tvilsom kvalitet, men ikke desto mindre mektig populære, og regissøren har ingen planer om å stoppe, for som vi tidligere har rapportert, jobber han hardt med en ny versjon av The House of the Dead.

Segas berømte rail shooter-spill ble tidligere filmatisert av Uwe Boll. Men i motsetning til tyskerens versjon, lover Anderson at hans versjon vil være "veldig, veldig skummel", ifølge Variety. Historien er basert på det tredje spillet i serien og fokuserer på Lisa Rogan som prøver å redde faren sin fra mutanter og levende døde.

Produksjonsteamet inkluderer Andersons partner Jeremy Bolt, Segas Toru Nakahara, og Story Kitchens Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg og Dan Jevons. Manuset er nesten ferdig, og innspillingen er planlagt til fjerde kvartal i år.

