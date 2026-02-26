Paul W.S. Anderson om regissører som lager videospillfilmatiseringer uten å spille spillene: "Det er skandaløst"

HQ

Med så mange videospill som blir filmatisert og TV-serier i disse dager, ser vi at større og større navn tar på seg disse prosjektene og aktivt går ut og sier at de ikke har spilt kildematerialet. Selv om det ikke er et krav at de som er involvert i videospillfilmatiseringer faktisk spiller spillene de er basert på, ville det glede mange av de eksisterende fansen å vite at filmskaperne og til og med skuespillerne er fans av originalmaterialet.

I et nylig intervju med regissøren Paul W.S. Anderson i podcasten Post Games (som PC Gamer har lagt merke til), nevnte han at han mener det er "skandaløst" at regissører forventer å gjøre en filmatiseringsjobb uten å spille kildespillet.

"Jeg tror det er viktig for meg å være en fan. Jeg blir alltid sjokkert når regissører gir intervjuer og sier at de skal lage en videospillfilm, og så sier de: 'Jeg har aldri spilt spillet'. Det er jo helt skandaløst! Du vet, ville du filmatisere Krig og fred og si: "Jeg har aldri lest boken: Jeg har manuset, det er greit, jeg har filmet det, boken er jeg ikke interessert i.'"

Anderson fortsetter med å forklare at han mener at det å ikke spille spillene er "å gjøre en bjørnetjeneste mot de menneskene som elsker spillet og har investert mange timer og dager og måneder av sin tid i denne verdenen".

Han uttrykker også at det å spille kildematerialet ikke bare er regissørens ansvar, men alle de som er involvert, og bemerker: "Jeg sørger alltid for at produksjonsdesignerne jeg jobber med, spiller spillet eller ser gjennomspillinger av spillet, slik at de vet hvordan det ser ut, og fotografen vet hvordan kameraet beveger seg. I mange videospill er overhead-bilder, ovenfra og ned-bilder av et rom der det er et rutenett, veldig, veldig viktig. Resident Evil - å gå gjennom døråpninger er åpenbart veldig viktig. Å skyve gjennom en prosceniumbue, inn i en scene... Alle disse tingene er til stede i filmene mine fordi de er til stede i spillene jeg har adaptert. Jeg sørger for at hele filmteamet også er oppslukt av alt dette, så hvis du er en fan av spillet, føler du virkelig at spillets DNA er bygget inn i filmen du ser på. Jeg tror det gir deg mye goodwill."

Er du enig med Anderson i at de som er involvert i en videospillfilmatisering, bør måtte spille kildespillet?