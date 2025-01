Paula Badosa, årets comebackspiller, når sin første semifinale i en Grand Slam-turnering

HQ

Paula Badosa, den spanske spilleren som falt fra å være nr. 2 i verden i 2022 til nr. 140 på grunn av ryggskader, før hun kom tilbake til nr. 12, har nådd semifinalen i Australian Open, og dermed er hun i semifinalen i en Grand Slam-turnering for første gang i karrieren. Badosa, som vant WTA Comeback Player of the Year, slo verdens nummer tre, Coco Gauff, i kvartfinalen med 7-5, 6-4.

Badosa (som tidligere hadde tapt tre ganger mot amerikaneren Coco Gauff, og nå står det uavgjort) vant også sin første seier over en topp 10-spiller i en Grand Slam-turnering, en fantastisk seier med tanke på at hun for ett år siden vurderte å trekke seg fra sporten på grunn av ryggskader. "Jeg vant i dag, jeg er i semifinalen, og jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå her ett år senere."

Coco Gauff, som hadde 12 seire på rad, sa at hun "ikke er knust, men det er klart det føles ille når du føler at du har spilt god tennis i starten av året og så taper". Neste oppgave for Badosa blir semifinalen på torsdag, enten mot tittelforsvarer Aryna Sabalenka eller (mindre sannsynlig) russiske Anastasia Pavlyuchenkova, som er nummer 32 i verden.