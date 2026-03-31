Paula Badosa avslører at en skade etter Wimbledon 2025 er årsaken til at hun har slitt i tennissporten den siste tiden

Den tidligere verdenstoeren Paula Badosa, som falt til 113. plass på WTA-rankingen etter at hun røk ut av Miami Open i andre runde, noe som var et stort følelsesmessig slag, deltar denne uken i WTA 125 Charleston Open, der hun debuterer tirsdag ettermiddag mot Kayla Day (rangert som nummer 162), som er tvunget til å avansere i turneringen for å komme tilbake til topp 100 før 5. april, for å unngå å spille kvalifiseringskamper for Roland Garros.

Hun har vært plaget av skader, og etter å ha kommet tilbake til topp 10 (nr. 9 i verden) i fjor, falt hun tilbake igjen etter mange uttak. Hun har 4-7 seire/tap i år: Mange antar at det skyldes kroniske smerter i ryggen, men Badosa avslørte at hun har hatt flere skader: en avrevet labrum i høyre hofte i fjor, etter Wimbledon.

"Noen dager våkner jeg opp og tenker: "Jøss, må jeg konkurrere i dag? Hvordan skal jeg klare det?' Det er så mange ting i hodet mitt noen ganger at jeg ikke engang tenker på kampen. Det er stressende for meg, sa hun til pressen i Charleston (via Tennis.com).