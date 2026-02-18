Paula Badosa eksploderer etter å ha blitt kalt "respektløs" på grunn av skadene sine: "Jeg kommer ikke til å trekke meg"

HQ

Paula Badosa måtte nok en gang gi tapt i Dubai Championship, da hun trakk seg fra kampen mot Elina Svitolina på grunn av smerter i hoften. Hun trakk seg etter å ha tapt det første settet, noe som gjør det til den 38. gangen i karrieren at hun har blitt tvunget til å trekke seg fra en kamp på grunn av smerter og kroniske skader.

Etter det beskyldte en Twitter-konto henne for å være "respektløs" mot spillet på grunn av hennes vanlige tilbaketrekninger: "Paula Badosa er så respektløs mot spillet, du kan ikke bare trekke deg fra hver eneste turnering". Hun eksploderte i svaret, og bekreftet at hun ikke kommer til å trekke seg.

"Du har ingen anelse om hvordan det er å leve med en kronisk skade og likevel velge å fortsette. Å våkne opp hver dag uten å vite hvordan kroppen din vil reagere, lete etter løsninger og kjempe for noe du elsker og gi alt selv når det er så vanskelig.

Tro meg, jeg er den første som lider med smerter og har endeløse mareritt for å prøve å finne løsninger hver eneste dag, og for meg er det tross alt verdt alt å gå ut på en tennisbane hver gang. Så jeg vil fortsette å prøve. For alt handler om å prøve, og det kommer ikke til å endre seg. Jeg kommer alltid til å prøve én gang til.

Jeg gjør dette for lidenskapen min og for meg selv. Og hvis det er så mye som én prosent sjanse til å fortsette, så tar jeg den. Det er slik jeg ser og forstår livet. Hvis du ikke liker det, trenger du ikke å følge meg.

Og jeg beklager å måtte si at jeg ikke vil pensjonere meg, så du vil fortsette å se meg en stund til. Bytt kanal neste gang."