Paula Badosa overvinner flere måneder med smerter og vinner spennende comeback i Roland Garros

Paula Badosa, den eneste spanjolen på WTAs topp 50 (topp 10), har slitt mye med skader som har hemmet en karriere som blant annet inkluderte semifinalen i Australian Open i januar i fjor. 27-åringen gir imidlertid ikke opp og har allerede stått for et av de mest spennende comebackene i Roland Garros-turneringen som nettopp har startet, da hun slo japanske Naomi Osaka (rangert som nummer 48 i verden) etter å ha ligget under med ett sett: 6-7 (1), 6-1, 6-4.

"Jeg har bare spilt én hel kamp de siste to og en halv månedene. For meg er hvert minutt på banen nå veldig verdifullt. Så det er bare det og ingen forventninger , sa Badosa, som sa at hun måtte være realistisk. Etter skaden i Miami spilte hun bare to kamper, et tap mot Liudmila Samsonova og en seier fordi rivalen Marie Bouzkova trakk seg.

Spanjolen utmerker seg imidlertid spesielt på Roland Garros, turneringen der hun har vunnet flest kamper, 12, og hun har alltid nådd tredje runde i sine fire tidligere opptredener i French Open.

Paula Badosas oppmuntrende budskap før Roland Garros-debuten

I forrige uke, etter tapet i Strasbourg, la Badosa ut en motiverende melding på Instagram: "Badosa er her for å bli", noe som er enda mer sant nå etter hennes fantastiske comeback.

"Etter måneder på sidelinjen, to smertefulle injeksjoner og utallige timer med rehabilitering, er jeg tilbake. Ikke bare for å konkurrere, men for å kjempe på høyeste nivå igjen. Det folk flest ikke ser, er frustrasjonen, frykten og de tause kampene. Tvilen som sniker seg inn når kroppen ikke gjør det den pleier å gjøre, og du lurer på om den noen gang vil gjøre det igjen.

Jeg vant ikke i dag, men å være på en tennisbane er allerede en seier. En ting jeg alltid vil garantere, er at jeg vil kjempe uansett hva som skjer. Jeg kom ikke tilbake bare for å spille. Jeg kom tilbake for å bevise at ingenting kan stoppe meg. Vi ses i Paris, Badosa er her for å bli."