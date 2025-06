Pauline er tenåring i Donkey Kong Bananza

HQ

I forrige uke slapp Nintendo massevis av ny informasjon om det kommende Donkey Kong Bananza. En av overraskelsene var at Pauline er med i spillet, men ikke i den formen vi er vant til å se henne i Super Mario Odyssey, Mario Tennis Aces og Super Mario Party Jamboree - men som barn.

Mange tolket dette som et barn tilsvarende barnesjåførene vi finner i blant annet Mario Kart World, og at hun ville bli lagt til som DLC, men nå viser det seg at hun faktisk er eldre. Via den japanske Nintendo Store avsløres det (oversatt med Bing AI) :

"En 13-åring som elsker å synge. For å oppfylle sitt ønske om å 'gå tilbake til overflaten', slår hun seg sammen med Donkey Kong."

Dette betyr at vi har å gjøre med en tenåring her. Det virker sannsynlig at hun vil dukke opp i Mario Kart World etter hvert, men om det blir starten på en ny serie med tenåringsførere, er opp til debatt. Inntil videre må vi nøye oss med at hun dukker opp i Donkey Kong Bananza, der en annen spiller kan ta kontroll over Pauline for litt god gammeldags co-op.