Paulo Fonseca, tidligere AC Milan-manager, fortalte pressen at han fikk sparken i bilen sin før klubben kunngjorde det

HQ

Paulo Fonseca, den portugisiske manageren til AC Milan, fikk sparken i går etter 1-1 mot Roma. De to eneste målene kom i løpet av de første 23 minuttene, og Milan klarte ikke å komme tilbake, noe som forlenget fallet i første halvdel av sesongen: åttendeplass i Serie A, langt fra Champions League-plassene.

1-3-seieren mot Real Madrid på Bernabéu, og 1-2-seieren mot Inter (det eneste nederlaget så langt) var et sjeldent unntak i en svært ujevn sesong. Ryktene om Fonsecas avgang hadde versert en stund, men allerede før trekningen økte disse ryktene. Det virket som om bare en seier kunne ha reddet jobben hans.

Men etter kampslutt, på pressekonferansen, avkreftet Fonseca ryktene og sa at han følte seg "sikker på benken, hvorfor skulle jeg ikke være det?", og snakket om planene sine for Supercoppa denne uken. Like etter fikk han beskjed om at han hadde fått sparken.

Det mest oppsiktsvekkende av det hele er at det var Fonseca som bekreftet overfor pressen at han hadde fått sparken... i går kveld, da han forlot stadion i sin bil, og ble stoppet av pressen. "Ja, det er sant, jeg er ute av Milan nå. Sånn er livet. Samvittigheten min er ren, jeg gjorde alt jeg kunne", sa han.

Det var i formiddag, klokken 10.00 norsk tid, at klubben gjorde det offisielt: "AC Milan kunngjør at Paulo Fonseca har blitt fritatt fra sine plikter som hovedtrener for herrelandslaget. Klubben takker Paulo for hans store profesjonalitet og ønsker ham lykke til i fremtiden". Hans erstatter blir Sergio Conceição, Porto-trener gjennom syv år, men for tiden uten klubb.