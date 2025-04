Pave Frans døde fredelig og raskt, sier legen hans

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Til tross for nylige tegn på bedring, gikk pave Frans bort tidlig mandag morgen etter et plutselig og alvorlig hjerneslag. Men takket være legen hans vet vi nå at han døde raskt og uten lidelse.

Den 88 år gamle paven hadde vært i stabil tilstand etter å ha slitt med lungebetennelse, men den uventede hendelsen gjorde at det ikke var rom for å gripe inn. Nå har legene bekreftet at han ikke led, og at hans siste timer var rolige, omgitt av kjente ansikter og tro.