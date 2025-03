Pave Frans feirer 12-årsjubileum på sykehuset

HQ

Torsdag feirer pave Frans, den 88 år gamle paven, at det er 12 år siden han ble valgt til overhode for verdens 1,4 milliarder katolikker, men årets feiring er markant annerledes.

Han har vært innlagt på sykehus siden 14. februar på grunn av dobbel lungebetennelse, og han er fortsatt innlagt på Gemelli-sykehuset i Roma. Vatikanet melder at Frans er i bedring og utenfor umiddelbar fare, selv om det fortsatt er uklart når han vil bli utskrevet.

Hans langvarige fravær har endret tonen for anledningen, og mange har reflektert over hans transformative pavedømme og bedt for at han skal komme seg raskt. Siden han ble valgt til pave i 2013, har Frans omformet Vatikanet og fremmet en mer inkluderende og moderne kirke.

Hans handlinger har ofte utløst kontroverser, særlig når det gjelder spørsmål som likekjønnet ekteskap, skilsmisse og klimaendringer, men han er fortsatt en sentral skikkelse for mange katolikker, sett på som en leder som streber etter å modernisere kirken samtidig som den opprettholder sin åndelige kjerne.

Helsen hans er fortsatt et problem, og spekulasjonene om hans fremtidige arbeidstempo fortsetter, og noen vurderer til og med om han kan komme til å følge sin forgjenger, Benedikt XVI, og trekke seg tilbake. Inntil videre gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.

