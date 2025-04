Pave Frans går bort 88 år gammel

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Pave Frans, den første latinamerikanske paven i historien, har gått bort i en alder av 88 år, noe som markerer slutten på et pavedømme preget av dype reformintensjoner og et standhaftig engasjement for de marginaliserte, kunngjorde Vatikanet mandag.

Pave Frans steg opp fra gatene i Buenos Aires til toppen av den katolske kirke i 2013, og ble et symbol på ydmykhet og åndelig fornyelse. De siste årene ble han stadig mer preget av helsemessige tilbakeslag som tvang ham til lengre perioder med rekonvalesens.

Likevel fortsatte han å være til stede i offentligheten, og nylig viste han seg fra en sykehusbalkong med et håpefullt smil. Han var elsket av mange som folkets pave, og han forsøkte å gjøre Kirken mer inkluderende ved å strekke ut en hånd til de marginaliserte og oppfordre til medfølelse fremfor fordømmelse.