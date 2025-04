Pave Frans går bort 88 år gammel: Dødsårsaken avslørt

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . For bare noen minutter siden avslørte Vatikanstaten pave Frans' dødsårsak. Mens de første spekulasjonene knyttet dødsfallet til den doble lungebetennelsen han kjempet mot tidligere i år, har Vatikanet nå klargjort årsaken.

Ifølge tidligere rapporter hadde paven fått en hjerneblødning i sin residens i Casa Santa Marta. Til tross for den innledende stillheten fra Den hellige stol, er det nå klart at dødsfallet ikke var knyttet til luftveisproblemene han har hatt de siste månedene.

I en offisiell uttalelse mandag kveld bekreftet Vatikanets pressekontor at pave Frans døde av et hjerneslag etterfulgt av hjertesvikt tidlig mandag morgen. "Et hjerneslag, etterfulgt av koma og irreversibel hjerte- og karsirkulasjonskollaps", rapporterte Vatican News.

I det som nå fremstår som en gripende avskjed, tilbrakte Frans påskedag blant et hav av troende, der han vinket fra bilen sin uten oksygenassistanse og delte sin siste velsignelse. Hans legeme vil bli stedt til hvile i Peterskirken, og han skal etter planen begraves i Santa Maria Maggiore.