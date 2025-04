Pave Frans går bort 88 år gammel: Mulig dødsårsak avslørt

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Mange lurte på om pave Frans' bortgang var relatert til den doble lungebetennelsen. Nå tyder rapporter på at han døde fredelig i en alder av 88 år, bare timer etter at han våknet til vanlig tid og hilste dagen velkommen som alle andre.

Disse rapportene (via Ansa) antyder at han fikk en hjerneblødning tidlig i morges i sin Saint Martha-bolig. Selv om Vatikanet hadde holdt seg diskret, er det nå forstått at hans bortgang ikke var relatert til den doble lungebetennelsen som hadde plaget ham tidligere i år.

I det som nå fremstår som en gripende avskjed, tilbrakte Frans påskedag blant et hav av troende, der han vinket fra bilen sin uten oksygenassistanse og delte sin siste velsignelse. Hans legeme vil bli stedt til hvile i Peterskirken, og han skal etter planen begraves i Santa Maria Maggiore.