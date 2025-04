Pave Frans går bort 88 år gammel: Hva skjer nå?

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Pave Frans' død har satt i gang en dypt forankret seremoni som få institusjoner i den moderne verden kan måle seg med i kompleksitet eller symbolikk. For de som lurer på hva som skjer nå, her er det du trenger å vite.

Du er kanskje interessert :



I Vatikanets marmorerte haller og høytidelige basilikaer begynner en periode kjent som sede vacante, et mellomspill preget av ærbødighet, ritualer og streng protokoll mens nesten 1,4 milliarder katolikker venter på deres neste åndelige leder.

Camerlengo, kardinal Kevin Farrell, tar nå midlertidig kontroll over Kirkens administrative funksjoner. Hans plikter, som både er hellige og prosedurale, begynner med bekreftelsen av pavens død og den symbolske ødeleggelsen av fiskerringen og pavens segl.

Pavens enkle residens i Vatikanet forsegles, og kirken innleder ni dager med sorg. Begravelsesarrangementene, som er styrt av pave Frans' egen anmodning om beskjedenhet, vil gjenspeile den samme ydmykheten som preget hans pavedømme.

Kardinal Kevin Farrell // Shutterstock

Deretter følger konklavet. Bare kardinaler under 80 år har stemmerett, og når de er samlet i Roma, er de innelåst fra omverdenen, noe som gjenspeiler en middelaldersk tradisjon som er utformet for å minimere innflytelse og fremskynde beslutningsprosessen.

Stemmene deres, som avgis under Michelangelos ikoniske fresker i Det sixtinske kapell, må gi to tredjedels flertall for å sikre kirkens fremtid. Hvit røyk stiger opp fra kapellets skorstein og signaliserer at de har lykkes, et øyeblikk som vil gi gjenklang over hele verden.

Spekulasjonene om hvem som skal bære den hvite prestekjolen neste gang, vokser, og både troende og nysgjerrige vender blikket mot Petersplassen, der historien er i ferd med å utfolde seg nok en gang. Foreløpig gjenstår det å se hvem som blir den neste paven.