Pave Frans gikk bort etter å ha møtt JD Vance, og internett ber ham møte Putin neste gang

Siste nytt om Vatikanstaten Bare timer etter at visepresident JD Vance hadde hatt et privat møte med pave Frans i Roma, overtok nyheten om pavens død både overskrifter og tidslinjer. Du kan lese mer om pave Frans' bortgang i en alder av 88 år her.

Vance hadde reist til Italia for å tilbringe påsken med familien og møte lokale ledere, men hans korte møte med paven, som var preget av varme ønsker og høflig diplomati, utviklet seg raskt til et surrealistisk online-spektakel med mørk humor etter Frans' bortgang.

Med tanke på pavens tidligere kritikk av USAs innvandringspolitikk, som JD Vance har stått for, oppfattet noen brukere møtet som symbolsk, ja, til og med illevarslende. Sosiale medier, som aldri holder seg tilbake, svarte med en flom av sarkastiske oppfordringer til Vance om å planlegge møter med Putin.