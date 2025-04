Pave Frans' legeme skal flyttes til Peterskirken på onsdag, sier Vatikanet

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Vatikanet innleder den høytidelige prosessen med å ta farvel med pave Frans, og vi vet nå at hans legeme vil bli flyttet til Peterskirken på onsdag, og at bølger av pilegrimer og dignitærer vil komme for å vise sin respekt.

Den 88 år gamle pavens bortgang har ført til en sjelden global enighet i sorgen, der mange land har erklært offisielle sørgedager og politiske ledere på tvers av ulike ideologier i det stille hedrer pave Frans' åndelige, sosiale og humanitære arv.

I Vatikanets marmorsaler er forberedelsene til konklavet allerede i gang, et ritual som skal avgjøre hvem som blir den katolske kirkens neste leder. Mens verden ser på og minnes den første latinamerikanske paven, forbereder Roma seg på en historisk uke.