Pave Frans var en fotballelskende pave, og beskrev sport som et "universelt språk"

Pave Frans, som gikk bort i morges i en alder av 88 år, var også en stor sportsfan, og spesielt av fotball, noe som ikke burde være overraskende når man kommer fra Argentina. Lederen for den katolske kirken ble ofte sett sammen med fotballspillere og trenere på offisielle besøk i Vatikanet, inkludert Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Gianluigi Buffon, Pep Guardiola, Thomas Müller, Ronaldinho...

I bølgen av sorg over paven har hans ord om at idrett er "et universelt språk" dukket opp igjen. Han sa det i en messe 6. april 2016, under FNs internasjonale dag for idrett for utvikling og fred.

"Idrett er et universelt språk som bringer folk nærmere hverandre og kan bidra til å legge til rette for møter og overvinne konflikter. Jeg oppfordrer derfor til å oppleve idretten som en dydsskole i individers og samfunnets fullstendige vekst", sa han.

Pave Frans ble spurt om Messi og Maradona, men valgte en annen

Utover å fremme verdien av sport, hadde Jorge Bergoglio selvfølgelig sine preferanser før han ble pave, og la ikke skjul på dem mens han var pave. Han var medlem av San Lorenzo de Almagro, som vant ligaen Libertadores i 2014 og 2013 Inicial. Tilbake i 2013, da paven ble valgt, la San Lorenzo ut et bilde av den daværende kardinalen med et flagg fra fotballaget.

Og i et intervju med Página 12 i 2023 ble pave Frans spurt om hvem som var best, Messi eller Maradona ... og han valgte ingen av delene: "Maradona mislyktes som menneske", sa han, og beskrev Messi som "veldig korrekt", men den største mannen for ham var Pelé.