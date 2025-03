Pave Frans vender tilbake til Vatikanet etter livstruende lungebetennelse

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Pave Frans vendte etterlengtet tilbake til Vatikanet søndag, etter et opprivende fem uker langt sykehusopphold på grunn av en livstruende dobbel lungebetennelse.

Hans helsetrussel hadde skapt bekymring verden over, men den 88 år gamle paven innleder nå en periode med hvile og restitusjon. Etter å ha forlatt Gemelli-sykehuset i Roma, avla Frans et kort besøk i sin elskede Mariabasilika før han fortsatte sin reise til Vatikanet.

Selv om han fortsatt trenger oksygentilførsel, beroliget hans offentlige opptreden fra et sykehusvindu de troende, som jublet over hans motstandskraft. Legene har anbefalt to måneders hvile, men håpet er at han gradvis vil gjenvinne full styrke.