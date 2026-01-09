Pave Leo advarer mot "diplomati basert på makt"

HQ

Pave Leo XIV kom fredag med en av de sterkeste utenrikspolitiske advarslene i sin unge pavetid, der han advarte verdens ledere mot at diplomatiet i økende grad erstattes av tvang og militærmakt, samtidig som krigene øker i omfang og internasjonale institusjoner sliter med å begrense dem.

I sin årlige diplomatiske tale til Vatikanets akkrediterte ambassadører sa den første USA-fødte paven at verden var vitne til en farlig dreining bort fra dialog og over mot konfrontasjon, og hevdet at troverdigheten til multilaterale organer hadde blitt sterkt svekket på grunn av deres manglende evne til å forebygge eller løse konflikter.

Pave Leo // Shutterstock

Uten å nevne spesifikke land sa Leo at den økende aksepten for krig som et politisk virkemiddel burde skremme både regjeringer og samfunn, og advarte om at en fornyet "entusiasme for konflikt" sprer seg i regioner som allerede er anstrengt av ustabilitet.

Når det gjelder Latin-Amerika, oppfordret paven internasjonale aktører til å respektere det venezuelanske folkets vilje etter at president Nicolás Maduro ble styrtet av amerikanske styrker forrige helg. Han understreket at politiske endringer må ledsages av solide garantier for sivile friheter og menneskerettigheter.

Pave Leo i fredagens 43 minutter lange tale:

"Et diplomati som fremmer dialog og søker konsensus mellom alle parter, er i ferd med å bli erstattet av et diplomati basert på makt... Krig er på moten igjen, og krigsiveren sprer seg... Et nytt orwellsk språk er i ferd med å utvikle seg, som i et forsøk på å være stadig mer inkluderende ender opp med å ekskludere dem som ikke er i samsvar med ideologiene som gir næring til det."