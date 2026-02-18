Gamereactor

Pave Leo advarer mot en "verden i flammer" under askeonsdagsmessen: "Det er så lett å føle seg maktesløs"

Paven oppfordrer til refleksjon over kriger og miljøødeleggelser i begynnelsen av fastetiden.

Pave Leo XIV åpnet fastetiden med å beklage en " verden i flammer" under en askeonsdagsmesse i Santa Sabina-basilikaen i Roma. Han strødde aske på deltakernes hoder og sa at asken symboliserte " vekten av en verden som står i brann" og " asken av internasjonal lov, rettferdighet og hele økosystemer".

Den første amerikanske paven oppfordret de troende til å konfrontere globale kriser, og bemerket at det er "så lett å føle seg maktesløs" midt i utbredte konflikter og miljøødeleggelser. Selv om han ikke nevnte spesifikke kriger, gjenspeilte uttalelsene hans den pågående vektleggingen av fred og beskyttelse av planeten i sitt første år som leder for kirken med 1,4 milliarder medlemmer.

"Når vi nå begynner vår reise gjennom #Fasten, la oss be Herren om å gi oss gaven til sann omvendelse i hjertet, slik at vi bedre kan svare på Hans kjærlighet til oss og dele denne kjærligheten med dem rundt oss", skrev pave Leo senere på den sosiale medieplattformen X.

