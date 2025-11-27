Pave Leo begynner sin første utenlandsreise

HQ

Pave Leo ankom Ankara torsdag på sin første reise utenfor Italia siden han ble katolsk kirkeleder, og valgte Tyrkia og Libanon for en nøye overvåket turné med fokus på fred og kristen enhet. Besøket markerer at det er 1700 år siden det første kirkemøtet i Nikea, der den nikenske trosbekjennelsen ble vedtatt.

Leo, som er USAs første pave og tidligere misjonær i Peru, har et tettpakket tredagers program i Tyrkia før han fortsetter til Libanon på søndag. Det er ventet at han skal møte president Tayyip Erdogan, tale til politiske ledere og besøke den ortodokse patriarken Bartholomeus i Istanbul. De to vil reise til Iznik, stedet for det historiske konsilet.

Vatikanet sier at Leo vil snakke engelsk under reisen, noe som avviker fra vanlig pavelig praksis. Hans geopolitiske utsikter er fortsatt stort sett ukjente, noe som gjør denne turen til et viktig øyeblikk for observatører. I Beirut er det ventet at paven vil appellere til fred, ettersom Libanon står overfor en avsmitning fra Gaza-konflikten og økende frykt for eskalering mellom Israel og Hizbollah.