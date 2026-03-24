Gamereactor

  Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Pave Leo ber om et globalt forbud mot luftbombardementer

Paven fordømmer luftangrep som "vilkårlige" midt i Iran-krigen.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Pave Leo XIV har tatt til orde for et globalt forbud mot militære luftangrep, og hevder at slike angrep i seg selv er vilkårlige og ikke lenger bør være en del av moderne krigføring.

Ien tale i Vatikanet sa paven at ingen burde leve i frykt for ødeleggelse "fra himmelen", og la til at bombing fra luften burde ha blitt forbudt etter de ødeleggende konfliktene i det 20. århundre.

"Likevel eksisterer de fortsatt ... dette er ikke fremskritt; det er regresjon", sa han i en tale som ble tolket som et svar på den pågående konflikten mellom USA, Israel og Iran.

Paven, som er den første amerikaneren til å lede den katolske kirken, har gjentatte ganger oppfordret til våpenhvile, og nylig beskrev han krigen som en "skandale for hele den menneskelige familie".

Pave Leo // Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterVatikanstaten


Loading next content