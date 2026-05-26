Pave Leo etterlyser regulering av kunstig intelligens i et dokument som siterer Gandalf

Pave Leo har nok en gang blitt en viktig stemme som etterlyser regulering og bedre kontroll av alt som har med kunstig intelligens å gjøre. I et nytt dokument, som Sky News har rapportert om, etterlyser paven bedre reguleringer av teknologien i et forsøk på å bremse spredningen av feilinformasjon og redde verden fra risikoen for konflikter.

Hele dokumentet hadde det latinske navnet Magnifca Humanitas (som betyr storslått humanitet), og i den store teksten fortsatte pave Leo med å slå fast at vi ikke kan stole på at kunstig intelligens tar dødelige beslutninger, og at det er behov for bedre regulering i en tid der utviklingen av kunstig intelligens er helt ute av kontroll.

For å understreke dette poenget ytterligere og for å understreke poenget om at menneskeheten må ta bedre vare på den verden den lever i, inkluderte pave Leo et sitat fra Gandalf den hvite fra Ringenes herre: The Return of the King, med forfatter J.R.R. Tolkiens ord som uttrykker følgende.

"Det er ikke vår oppgave å beherske alle verdens tidevann, men å gjøre det som er i oss for å hjelpe de årene vi er satt til å leve, og rykke opp med roten det onde på de åkrene vi kjenner, slik at de som lever etter oss, kan få ren jord å dyrke."

Han fortsetter med å legge til at vi må bygge en "kjærlighetens sivilisasjon" og at denne "ikke vil oppstå fra en enkelt eller spektakulær gest, men fra summen av små og standhaftige handlinger av trofasthet som tjener som et bolverk mot umenneskeliggjøring".

Til syvende og sist har pave Leo bedt om at reguleringen av kunstig intelligens tas ut av hendene på private aktører, og at det utarbeides en politikk for å begrense teknologiens utvikling, samtidig som "robuste juridiske rammer, uavhengig tilsyn, informerte brukere og et politisk system som ikke fraskriver seg sitt ansvar" bør komme på plass for å beskytte menneskeheten i fremtiden.