Pave Leo fordømmer Trumps trussel mot Iran om å "ødelegge en hel sivilisasjon" som "virkelig uakseptabel"

Pave Leo XIV har skarpt kritisert Donald Trump etter at den amerikanske lederen advarte om at "en hel sivilisasjon vil dø i kveld" dersom Iran ikke innfrir hans krav.

I entale fra Castel Gandolfo beskrev paven trusselen mot den iranske befolkningen som "virkelig uakseptabel", og understreket både de moralske implikasjonene og det potensielle bruddet på folkeretten.

Bemerkningen markerer en sjelden direkte inngripen fra paven, som i økende grad har uttrykt bekymring over den eskalerende amerikansk-israelske krigen mot Iran. De siste ukene har han manet til tilbakeholdenhet og oppfordret til diplomatiske løsninger, inkludert en direkte appell til Washington om å finne en "avkjøringsrampe" for å få slutt på kampene.

Som pave Leo sier:

I dag, som vi alle vet, kom denne trusselen mot hele det iranske folket, og det er virkelig uakseptabelt. Det er helt klart folkerettslige spørsmål her, men enda mer enn det, det er et moralsk spørsmål til det beste for (verdens) folk. Folk ønsker fred.

Jeg vil oppfordre innbyggerne i alle de involverte landene til å kontakte myndighetene - politiske ledere, kongressmedlemmer - for å be dem om å arbeide for fred. Husk spesielt de uskyldige barna, de eldre, de syke, de mange menneskene som allerede har blitt eller vil bli ofre for denne fortsatte krigføringen.