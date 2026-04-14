Pave Leo lover å fortsette å tale mot krig etter Trump-angrep

Pave Leo XIV har sagt at han vil fortsette å ta til orde mot krig til tross for den nylige kritikken fra Donald Trump, og understreker sitt engasjement for fred og dialog fremfor politisk konfrontasjon.

Paven gjorde det klart at han ikke ville gå direkte inn i en konflikt med den amerikanske presidenten, men understreket at evangeliets budskap ikke bør "misbrukes" til politiske formål.

"Jeg vil fortsette å tale høyt mot krig", sa han, og understreket behovet for diplomati, multilateralt samarbeid og "rettferdige løsninger" på globale konflikter. Han la til at altfor mange uskyldige mennesker lider, og at verdens ledere må søke alternativer til vold.

Kommentarene kommer etter at Trump beskrev paven som "svak" og "forferdelig for utenrikspolitikk", etter at paven hadde kritisert den pågående Iran-konflikten og USAs politikk.

Pave Leo XIV, den første amerikanskfødte paven, har i økende grad posisjonert seg som en moralsk stemme mot krig, og nylig fordømte han det han kalte "krigens galskap" og oppfordret ledere til å søke fredelige løsninger.