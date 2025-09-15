Pave Leo markerer 70-årsdagen med tusenvis av mennesker på Petersplassen Feiringen var en blanding av musikk, bønn og fredsbudskap.

HQ I går ble Vatikanet forvandlet til en festscene da pave Leo XIV, født Robert Francis Prevost, markerte sin 70-årsdag omgitt av et hav av pilegrimer på Petersplassen. Nå har det blitt delt noen bilder fra feiringen som har funnet sted de siste dagene, som blant annet inkluderer en konsert med Bocelli og Pharrell Williams, fulgt opp av et droneshow. Hvis du er interessert i å se disse bildene, kan du selvfølgelig gjøre det nedenfor eller via følgende lenke. Go! Castelgandolfo, Italia - 15. august 2025: Pave Leo XIV forlater det apostoliske palasset og hilser på de troende på Piazza della Libertà foran San Tommaso da Villanova-kirken i forbindelse med messen den 15. august. // Shutterstock