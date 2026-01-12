Pave Leo møter den venezuelanske opposisjonelle María Corina Machado i Vatikanet

HQ

Pave Leo XIV møtte den venezuelanske opposisjonslederen og Nobels fredsprisvinner María Corina Machado i Vatikanet mandag, bekreftet Den hellige stol, uten å offentliggjøre detaljer om deres private samtaler.

Møtet var ikke oppført i pavens tidligere offentlige program, men dukket senere opp i Vatikanets daglige bulletin. Møtet kommer midt i den økte internasjonale spenningen etter at Venezuelas president Nicolás Maduro ble tatt til fange tidligere denne måneden.

Pave Leo og María Corina Machado // Shutterstock

I en viktig utenrikspolitisk tale på fredag advarte pave Leo (den første USA-fødte paven) mot å bruke militærmakt for å oppnå diplomatiske mål, og understreket at Venezuelas uavhengighet og menneskerettigheter må respekteres.

Machado, en tidligere lovgiver, ble av Maduro-allierte myndigheter utestengt fra å stille til valg i Venezuela i 2024. Hun støttet en erstatningskandidat som ifølge opposisjonsgrupper vant avstemningen, til tross for Maduros påstand om seier og bevis på uregelmessigheter.