Pave Leo oppfordrer mediene til å vise krigens menneskelige omkostninger, ikke "propaganda"

Pave Leo XIV har oppfordret journalister til å fokusere på de menneskelige lidelsene som krig fører med seg, og unngå å gjøre nyhetsdekningen til propaganda. I en tale til kringkastere fra det italienske nyhetsprogrammet TG2 advarte paven mot å glorifisere konflikter eller forsterke makthavernes fortellinger.

Paven oppfordret reportere til å vise "krigens ansikt" ved å fortelle historier fra ofrenes perspektiv. På den måten, sa han, kan man forhindre at konflikter blir fremstilt som et videospill, løsrevet fra konsekvensene i den virkelige verden.

Leo nevnte ikke en spesifikk konflikt i sin tale, men han har i det siste tatt til orde for å få en slutt på den voksende amerikansk-israelske krigen mot Iran. På søndag oppfordret han til umiddelbar våpenhvile og beskrev volden som "avskyelig".

Kommentarene hans er et ekko av kritikken fra Blase Cupich, kardinalen fra Chicago, som nylig fordømte en video fra Det hvite hus på sosiale medier som blandet bilder fra Iran-krigen med scener fra videospill og actionfilmer, og kalte den " kvalmende".